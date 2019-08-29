Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Khan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, Pakistan ve Türkiye'nin havacılık sektöründeki karşılıklı iş birliğini arttıracaklarını bildirdi.

Khan mesajında, iki kardeş ülkenin havacılık sahasında ikili ilişkilerini daha da geliştirme noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

Görüşme sonrası Pakistan Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada da Büyükelçi Yurdakul'un ülkesinin Pakistan ile ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Pakistan ile Türkiye arasında ilk defa 1972 yılında havacılık anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ve Air Blue Türkiye'de, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları da Pakistan'da faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: AA