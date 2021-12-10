Ticaret Bakanlığı, tüm sektörlerde haksız fiyat artışları ile stokçuluk faaliyetlerine yönelik suistimalleri yakından takip ediyor.



Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınıyor.



İlk ceza İzmir'deki bayiye

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için eylül ayında harekete geçmişti.

Denetimler kapsamında ilk ceza verildi.



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu,, İzmir'de bir otomotiv bayine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.