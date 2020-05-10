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Otellerde açık büfelerin sunum şekli değişecek
[Fotoğraf: Getty ]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otellerde açık büfelerin kaldırılması söz konusu değil, sunum şekli değişecek" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersoy, şunları söyledi:
"Hazirandan itibaren kontrollü olarak uçak seferleri başlayacak, turistlere 2-3 dakikada sonuç veren testler uygulayacağız.
Bu yıl otellerin yüzde 50'sini açabilirsek başarılı bir sezon olur. Otellerde her şey dahil sistemi devam edecek, açık büfelerin kaldırılması da söz konusu değil, sunum şekli değişecek."
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