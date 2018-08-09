Ordu'da afetten etkilenen çiftçinin kredi borcu ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının müracaatları halinde erteleneceğini açıkladı.

Pakdemirli, Ordu’nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarında etkilenmeler meydana geldiğini belirtti.

Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Pakdemirli, "Meydana gelen afetler, tarım sigortaları kapsamındadır. TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapacaklardır. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıplar, “2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun” kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca değerlendirilecektir." dedi.

Pakdemirli, Afetlerden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunulması halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında erteleneceğini açıkladı.

Bölgedeki gelişmelerin hükümet ve bakanlık tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Pakdemirli, yaraların sarılması için gereken herşeyin yapılacağını söyledi.

Pakdemirli, bu afetlerde can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, afetten etkilenen üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: TRT Haber