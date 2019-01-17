Merkez Bankasının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın saat 10.30'da Ankara'da yapılacak. 3 gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olarak görüşülecek.

Üçüncü gündem maddesini de bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi konusunun Genel Kurul'un onayına sunulması oluşturacak.

Kaynak: AA