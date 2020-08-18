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Merkez Bankası'ndan bankalar için yeni borç düzenlemesi
Merkez Bankası: Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri, 19 Ağustos'tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:08
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