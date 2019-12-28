Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranları değiştirildi.

Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırıldı.

Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verildi.

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,9 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Söz konusu değişiklikler, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak." denildi.

Kaynak: TRT Haber