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HABER GİRİŞ
16.05.2024 14:38
, 16.05.2024 14:43
SON GÜNCELLEME
16.05.2024 14:43
Merkez Bankası rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak, 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...
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