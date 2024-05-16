Parçalı Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 16.05.2024 14:38

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak, 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri arttı

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euroluk kredi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
22 ilde terör operasyonu: Aranan 239 şüpheli yakalandı
15:08
İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
15:01
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
15:14
Fransa'nın eski sömürgeleriyle başı dertte
14:57
Bankaların kredi hacmi 13,1 trilyon lira oldu
15:04
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Başkentte toplu taşımadaki elektronik ücret toplama sistemi yenileniyor
Başkentte toplu taşımadaki elektronik ücret toplama sistemi yenileniyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ