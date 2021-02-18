Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 05:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Yılın ilk toplantısında, politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.
Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, kasım ve aralık toplantılarında yapılan güçlü parasal sıkılaştırmanın, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesinin beklendiği anlatılmıştı.
Açıklamada, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun müddet sürdürüleceği ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceği bilgisi verilmişti.
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