Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu yarın yeni kararını açıklayacak. Beklentiler kurulun politika faizini düşürmesi yönünde.

Merkez Bankası 2019 Temmuz ayından bu yana faizde indirime gidiyor. Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini 100 baz puan indirdi. Yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti. Bu kararla faizi üst üste 8 kez faizi üst üste düşürmüş oldu.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini yarın 50 ile 100 baz puan arasında düşürmesini öngörüyor.