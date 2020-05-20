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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
[Fotoğraf: AA]
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bankanın tekrar politika faizinde indirime gitmesi bekleniyor. Uzmanlar faizde yüzde 50 ile 100 baz puan bandında düşüş bekliyor.
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu yarın yeni kararını açıklayacak. Beklentiler kurulun politika faizini düşürmesi yönünde.
Merkez Bankası 2019 Temmuz ayından bu yana faizde indirime gidiyor. Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini 100 baz puan indirdi. Yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti. Bu kararla faizi üst üste 8 kez faizi üst üste düşürmüş oldu.
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini yarın 50 ile 100 baz puan arasında düşürmesini öngörüyor.
Etiketler: Merkez Bankası faiz oranı PPK faiziSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:09
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