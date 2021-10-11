Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

Kavcıoğlu, enflasyonda gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile

tedarik süreçlerindeki aksaklıkların etkili olduğuna vurgu yaparak, yükselişin geçici unsurlardan kaynaklı olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerinin son dönemde istikrar kazanarak güçlü bir artış eğilimi gösterdiğini belirterek, "Bu hafta açıklanacak rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" dedi.

Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini aktaran Kavcıoğlu, "Olumlu dış talep koşulları ve sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir" diye konuştu.