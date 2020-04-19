Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koydukları adımların zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir olduğunu belirtti.

Ellerinde son derece geniş ve esnek bir araç seti olduğunu söyledi.

Uysal, ''Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Uysal, koronavirüsle ilgili, "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda" dedi.