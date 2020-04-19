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MB Başkanı Uysal: Türkiye salgın dönemini en az hasarla atlatabilecek durumda
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla uygulamaya koydukları adımların zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir olduğunu belirtti.
Ellerinde son derece geniş ve esnek bir araç seti olduğunu söyledi.
Uysal, ''Emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki azalma enflasyonda aşağı yönlü baskı oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Murat Uysal, koronavirüsle ilgili, "Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde atlatabilecek durumda" dedi.
Etiketler: son dakika Merkez Bankası murat uysalSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:51
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