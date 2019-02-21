2018 yılı "Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”ne ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri, tüm ülke çapında çiftçilerimize T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır." dedi.

Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilere yarın saat 18.00'den itibaren, 4 ve 6 olan çiftçilere 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilere ise 8 Mart 2019 tarihinde ödeme yapılacak.

2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 Bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyon 331 bin lira, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin lira ödenecek. Toplamda çiftçilere ödenecek destek tutarı 2 milyon 872 bin lirayı bulacak.

Kaynak: TRT Haber