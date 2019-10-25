Ekonomi
Altın alışverişinde taksit sayısı 8'e çıkarıldı25 Ekim 2019 Cuma 11:43 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 11:58
BDDK'dan, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarıldı." açıklaması yapıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresi artırıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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