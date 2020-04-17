Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kurumlar vergisi beyannameleri 1 Haziran'a kadar uzatıldı
30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:59
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