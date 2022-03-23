Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kur korumalı mevduat hesaplarına teşvik
Vadesi dolan kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Mevduat hesaplarının güncellenmesine yönelik yeni bir teşvik geldi. Tasarruflar, vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergiden muaf tutulacak.
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