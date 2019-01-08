Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz" dedi.

Kredi kartı borçları

Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacağını söyleyen Erdoğan, "Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımız, mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri amacıyla kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/VK3Xt8wXCd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"Halkbank esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak"

AK Parti iktidarları döneminde toplam 1,8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Erdoğan, "2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 45 iken bugün bu faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkbank, esnaf ve sanatların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.https://t.co/6bE7Vn02bK pic.twitter.com/aayWQzlIZM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ocak 2019

"2,5 milyonun üzerindeki ailenin elektrik faturasını devlet karşılayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovat saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak" açıklamasını yaptı.

"10 milyar liralık krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz"

Erdoğan, "Kurla ilgili tüm oyunlara rağmen dengelenmenin esnafa yansıması için 10 milyar liralık krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz. Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalışan işyerlerinin 3 puan olan desteğini 5 puana çıkarıyoruz. 500 altı sigortalı çalıştıran yerler için de 5 puan uygulamasını devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA