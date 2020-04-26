Koronavirüs nedeniyle alışveriş merkezleri ve mağazalar kapatıldı. Hal böyle olunca evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar internete yöneldi.

Mağazalara gidemeyen çiftler, çareyi internetten alışveriş yapmakta buldu. Bu dönemde internetten çeyiz ve mobilya satışı yüzde 30 arttı.

Her yıl yaklaşık 550 bin çiftin evlendiğini, çiftlerin büyük çoğunluğunun yaklaşık 6 ay öncesinde alışverişlerini yapmaya başladığını belirten Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, koronavirüsten dolayı alışveriş merkezleri ve dükkanların kapalı olmasının, çiftlerin online alışverişe yönelmelerine sebep olduğunu söyledi.

Online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların oranı yüzde 100 arttı. Çiftler, tencere ve küçük ev aletleri gibi ürünleri de internetten almaya başladı.

Öksüz, "Çeyiz olarak bakacak olursak evlenecek çiftlerin yemek takımı aldıkları tencere seti nevresim takımları aldıkları küçük elektrikli ev aletlerinden su ısıtıcısı, kahve makinesi ve ekmek yapma makinesine karşı ilgileri olduklarını görüyoruz." dedi.

Mobilya sektöründe de internetten alışveriş hız kazandı. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "İnsanlar internetten ürünlere bakıyor buluyor şehir dışındaysa fiyat avantajı varsa sipariş veriyordu ama yakın merkezlerde ürünü görüp alma eğilimindeydi bu dönemde internetten online satışlar daha da artmaya başladı." dedi.

Firmaların pek çoğu da internet üzerinden alışverişe yönelerek online alışveriş sistemlerini güçlendirdi.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Tayfun Uslu