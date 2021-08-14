Koronavirüs salgınında geliştirdiği aşı Alman biyoteknoloji firması BioNTech'i ülkenin en büyük ilaç üreticilerinden biri haline getirirken, şirket tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ilaç endüstrisinde tüm zamanların ticari olarak en başarılı ürünü olarak tarihe geçti.

BioNTech, 2020 yılının ilk yarısında yaklaşık 142 milyon avro zarar açıklarken, bu yılın ilk yarısındaki net karı 3 milyar 915,3 milyon avroya ulaştı.

Şirket, satışlarını geçen yılın ilk yarısına göre 100 kattan fazla artırarak 69 milyon avrodan 7,36 milyar avroya çıkarırken, bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Covid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 15,9 milyar avroluk gelir öngörüldü.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı olan ABD'li Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşısı tedarik etti. İki ortak bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz, 2022 için ise 1 milyar doz aşı teslimatı için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Piyasa değeri 90 milyar doları aştı

Almanya’nın bir diğer önemli ilaç üreticisi Bayer ise ilaç satışlarından 18 milyar avro gelir elde etti.

BioNTech'in piyasa değeri 13 Ağustos itibarıyla 90 milyar doları aşarken, Bayer’in piyasa değeri 55 milyar dolar civarında seyretti. Alman ilaç üreticilerinden 350 yıllık geçmişe sahip Merck’in piyasa değeri de 98 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için 2008'de kurulan BioNTech, hisselerini Ekim 2019’da ABD’nin Nasdaq borsasında 15 dolardan halka arz etmiş, 150 milyon dolar toplamıştı.

Şirketin o dönemde piyasa değeri 3,39 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Şirketin hisseleri 13 Ağustos itibarıyla 380 dolar seviyesine ulaştı.

BioNTech geleceğin teknoloji şirketi haline geliyor

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, BioNTech'in yeni edindiği finansal gücü öncelikle aşı ve onkoloji sektörü başta olmak üzere kendi araştırma faaliyetlerini genişletmek için kullanacağını bildirmişti.

BioNTech'in geleceğin teknoloji şirketi haline geldiğini belirten Şahin, teknolojilerinin birçok hastalığın tedavisi için yardımcı olabileceğini ifade etmişti. Şahin, şirketin mRNA teknolojisini kanser hastalıkları için test etme planlarında ilerleyeceğini de duyurmuştu.

Yalnızca mRNA teknolojisine odaklanmayan BioNTech, ABD'li biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences bünyesindeki Kite Pharma'yı satın aldı.

Onkoloji araştırması15 klinik program ve 18 klinik çalışmadan oluşan şirket, özellikle dijitalleşme alanında, teknolojik yeteneklerin güçlendirilmesine yatırım yapmaya devam ediyor.

Alman ekonomisine de aşı oldu

Bu yıl yeni immünoterapileri geliştirmek için yapay zekanın olanaklarından daha fazla yararlanmak amacıyla bir dizi yeni araştırma projesi başlatan şirket, sadece Almanya ve Türkiye'ye doğrudan tedarik sağlıyor. Çin hariç dünyanın diğer bölgelerinde ise aşı dağıtımını Pfizer yapıyor.

BioNTech Almanya’nın batısındaki Marburg şehrindeki fabrikasında üretim gerçekleştirirken, Pfizer firması ile yapılan ortaklık anlaşmasından gelen yüksek lisans ve telif hakları payları Almanya’ya geliyor.

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ise şirketin borsadaki hisse senetlerinin değer kazanmasıyla yaklaşık 14 milyar avro servetleriyle Almanya'nın en zengin 10 kişisi arasında yer alıyor.

Covid-19 salgınıyla birlikte yıldızı parlayan biyoteknoloji sektörü Alman ekonomisine de katkı sağlıyor.

Salgının sebep olduğu sağlık ve ekonomi krizi sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesi sekteye uğrayan Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 4'e yakın büyümesi bekleniyor.