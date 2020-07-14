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Konut satışlarında rekor artış
[Fotoğraf: Getty]
Türkiye genelinde konut satışları, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı, ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakika konut satışlarıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:29
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