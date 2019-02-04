İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerinden kimya sanayisinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün 2018 yılında başarılı bir grafik çizdiğini ve 17,4 milyar dolar ihracat ile otomotiv ve tekstilden sonra üçüncü sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da kimya sektörü olarak ihracatımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sektörümüz, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 1 milyar 525 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olma hedefimiz doğrultusunda 2019'un ocak ayında da ikinci sırada yer aldık.

İKMİB olarak 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız milli katılım fuar organizasyonu, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonları ile ihracatçılarımızı desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 200 milyar dolarlık ülke hedefimizin tutturulması için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle sektör ihracatımızı yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar sınırına ulaşmak için daha çok çalışacağız."

Kaynak: AA