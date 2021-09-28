Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavcıoğlu: İstihdam piyasası salgın etkilerini büyük ölçüde atlattı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasası salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattı" açıklamasını yaptı.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
- Yüksek frekanslı veriler, açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor.
- Son dönemde ürünlerde fiyat artışları tarihsel oranların üzerinde çıkmıştır. Ağustos ayı fiyat artışlarının son 10 yılın 3-4 katı üstüne çıkmıştır.
- Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. (Fiyatların) Yeniden salgın öncesine haline geleceğini değerlendiriyoruz.
- Rezervlerdeki iyileşme öngörülerimizle uyumlu seyrediyor. Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır.
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Etiketler: İstihdam Merkez Bankası
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