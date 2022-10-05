Finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve finansal sistemin reel sektörü daha fazla desteklemesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Konuya ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle, 2022 - 2025 dönemine yönelik hazırlanan Katılım Finans Strateji Belgesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Katılım Finans Strateji Belgesi kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerekli sorumlulukları yerine getirmekle görevli olacak.