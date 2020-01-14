Ekonomi
Kasım ayı sanayi üretim endeksi açıklandı14 Ocak 2020 Salı 10:04 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 10:19
Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretiminde aylık artış yüzde 0,7 oldu.
En hızlı yükseliş madencilik ve taş ocaklığı sektöründe
Yıllık en hızlı yükseliş madencilik ve taş ocaklığı sektöründe yaşandı.
2019 yılı Kasım ayında yıllık madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.
Aylık bazda ise imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.
Kaynak: TRT Haber
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