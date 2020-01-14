Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretiminde aylık artış yüzde 0,7 oldu.

En hızlı yükseliş madencilik ve taş ocaklığı sektöründe

Yıllık en hızlı yükseliş madencilik ve taş ocaklığı sektöründe yaşandı.

2019 yılı Kasım ayında yıllık madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

Aylık bazda ise imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Kaynak: TRT Haber