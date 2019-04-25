İstanbul Kağıthane'ye bağlı Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökmenin ardından, istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edilmişti.

Duvarın çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını belirterek, “Kağıthane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin TL kaynağı 24 Nisan itibariyle aktardık.” dedi.

Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber