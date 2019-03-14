İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Avgadiç'in burada yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 3 daralsa da yılın genelindeki yüzde 2,6'lık büyümeyi her şeye rağmen olumlu buluyoruz."

"Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum."

"İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı. Hem mevcut istihdamı koruyan hem dolaylı faydaları olan bir paket var"

"Bankacılık sektöründe kredi hacminin 2019 yılında yüzde 16-18 büyümesi lazım."

"Reel sektörün döviz açığı 200 milyar doların altında. Özel sektörün üretim gücü ve ihracat kapasitesini göz önüne aldığımızda bu borcu çevirmemesi için hiçbir sebep yok."

(Kredilerin yeniden yapılandırması) Bankaların yönetilebilir süreci devam ettirmeleri şirketlerimiz için hayati önemde."

"İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda daha sıkıntısız uygulamaya geçirmek için dönem dönem iş dünyasının görüşleri alınıp revize edilmesi de önemli olacaktır."

"Tarım politikasını yeni bir çerçeveye oturtmamız lazım. Bizim önerimiz üreten çiftçiye teşvik verilmesi."

"Bizim tasarruf etmemiz, daha çok üretmemiz ve ihracat yapmamız lazım. Bunları sağlarsak enflasyon da işsizlik de düşer, ülkenin refahı ve katma değeri artar."

Kaynak: AA