Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ise yayımladığı “İş Yerleri-Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar” ile ikinci el cep telefonu satışına birtakım standartlar getirdi.

Cihazların onarımı ve sorumluluğu üstlenilecek

Buna göre cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında önceki kullanıcıya ağıt tüm bağlar silinip temiz teslim edilecek.

Cihazların bir sonraki kullanıcıya satılmadan önce onarılması veya değiştirilmesi gereken bileşenlerini değiştirecek ve cihazların sorumluluğunu üstlenecek.

Beyaz listede olmayan telefonlara yenileme yok

Aynı zamanda telefonun IMEI numarası e-Devlet üzerinden kontrol edilecek ve beyaz listede bulunmayan telefonlara yenileme işlemi yapılamayacak.

İşletmeler, ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te belirtilen süre kadar telefonlara garanti süresi verecek.

Yeterlilik belgesi olan işletmeler faaliyet gösterecek

Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler, iş yerlerinin standarda uygunluğunun değerlendirilmesi başvurusunu TSE’ye yapacak.

TSE ve Ticaret Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi alan işletmeler faaliyet gösterebilecek.