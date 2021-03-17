Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki uluslararası gözetim şirketi birer ay faaliyetten men edildi
Mevzuata aykırı davrandıkları belirlenen iki uluslararası gözetim şirketi, Ticaret Bakanlığı tarafından birer ay faaliyetten men edildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan 2 şirket, belirlenen süreyle faaliyetten men edildi.
Buna göre, Global Grup Survey Danışmanlık Limited Şirketi ile ST Gözetim ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. AŞ şirketleri birer ay faaliyette bulunamayacak.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
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