Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın küresel salgının ilk şokunu üstünden attıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek, Türk ihracatçılarının güvenli tedarikçi kimliğinin salgın döneminde öne çıktığını söyledi.

Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2'lik artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve tüm zamanların rekorunu kırdıklarını dile getiren Gülle, 2021'in ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 17,2'lik artışla 50 milyar 23 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.

"74 il ihracatını artırdı"

Gülle, martta 24 sektörün ihracatını artırdığını, 7 sektörün tarihin en yüksek aylık ihracat rekoruna ulaştığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

74 il ihracatını artırarak önemli bir başarıya imza attı. Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ, sektörlerden de kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, tekstil, hububat-bakliyat, mobilya, iklimlendirme, çimento ve cam seramik ürünleri öne çıktı.

Bu başarıyı, son 1 yıldır ilmek ilmek işleyerek ortaya koyduk. Çünkü ciddi bir fırsat döneminin başlangıcındayız ve Türk ihracatçısı, salgın sürecinde üretimi bir an olsun durdurmayarak, tedarikte yaşanan tüm sıkıntılara göğüs gererek; ne kadar güvenilir bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya tekrar gösterdi.

"200 milyar dolar için 'neden olmasın' diyoruz"

Bu süreçte 100 bin ihracatçının her birinin olağanüstü gayretiyle rekorlar ortaya çıktı. Sadece martta değil ekim ve aralıkta da tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. Ocak, şubat ve eylülde de o ayların en yüksek rakamlarına ulaştık. Son 7 ayda 6 tane aylık ihracat rekoruna ulaştık.

Geçen yılın son çeyreğinde ihracat 50 milyar doları geçti. Bu yılın ilk çeyreğinde de 50 milyar doları geçmiş olmak yıllık 200 milyar dolar rakamının bizim için uzak olmadığını gösteriyor. Salgın sonrası kaydedilen bu başarı, ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı.

Öncelikli hedefimiz 184 milyar dolar, ancak ihracat ailesi için "daha fazlasını yapmak ve hedeflerin üstünde rakamlara erişmek" bir gelenek haline geldi. Bu yüzden 200 milyar dolar için "neden olmasın" diyebiliyoruz.