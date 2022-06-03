Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da netleşti. Haziran ayında kirada en fazla yüzde 39,33 oranında artış yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE, belirleyici oluyor.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE rakamına göre hesaplanıyor.
Buna göre ev sahipleri haziran ayında kiralara yüzde 39,33 oranında zam yapabilecek.
Bu oranın üzerinde artış yapılamıyor.
Etiketler: Enflasyon
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