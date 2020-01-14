Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine

garantisiz dış borçlanma izinleri,

- Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı

Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile,

- Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç

Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç

Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç

Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve

Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile,

- Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri

için 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmiştir.

Kaynak: TRT Haber