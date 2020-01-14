Hazine ve Maliye Bakanlığından İBB açıklaması14 Ocak 2020 Salı 21:50 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 22:10
Hazine ve Maliye Bakanlığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ocak ayına ilişkin bakanlığa sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmadığı açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." açıklamasında bulundu.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine
garantisiz dış borçlanma izinleri,
- Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı
Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile,
- Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç
Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç
Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç
Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve
Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile,
- Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri
için 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmiştir.
Kaynak: TRT Haber