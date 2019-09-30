Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik.

- Yıllık bazda cari fazlada rekor kırdık. Bu yılı cari açık değil değil, cari fazla vererek kapatacağız. 2022'de hedef cari dengenin sıfırlanması.

- Enflasyonda beklentilerin üzerinde performans ortaya koyduk. Enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz. 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022 yılında yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz.

- Bu yılı pozitif bir büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Büyüme hedefimiz, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olacak.

- Gıda üretimi arttırmak için sulama ve sera yatırımlarını teşvik edeceğiz.

- İthalatı frenlemek için adımlar atacağız.

- Gayri Safi Milli Hasıla oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.

- Vergi adaleti sağlayacak, daha çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri arttıracak uluslararası uygulamaları örnek alan bir vergi reformuyla ilgili adımları da atmaya başlıyoruz.

- Kamuda giderleri azaltmaya yönelik güçlü bir politika setinini uygulayacağız.

- İstihdam artacak. İşsizlik oranının kademeli olarak azalması sağlanacak. Hedefimiz 2020'de 11,8, 2021'de 10,6, 2022'de 9,8.

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