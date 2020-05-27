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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TRT Haber'de
Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın faiz hamleleri, salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber canlı yayınında.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:06
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