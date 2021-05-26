Destek kredisinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Salgından etkilenen KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak için “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

Nefes kredisiyle yıllık cirosu 10 milyonun altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.



2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında KOBİ’lere ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.



TOBB ve Oda/ Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.



İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak.

