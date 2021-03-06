Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), şubat ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 45 bin 694, dış hatlarda 16 bin 927'ye ulaştığı şubatta üst geçişlerle toplam 75 bin 34 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 722 bin 311, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 668 bin 444 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 5 milyon 392 bin 419 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 882, dış hatlarda 10 bin 9 olmak üzere toplamda 13 bin 891'e ulaştı.

Söz konusu havalimanında şubatta iç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi.

İki ayda yaklaşık 11 milyon yolcuya hizmet verildi

Ocak-şubat gerçekleşmelerine bakıldığında ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 85 bin 749, dış hatlarda 36 bin 699 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 148 bin 768 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 88 bin 345, dış hat yolcu trafiğinin 3 milyon 526 bin 756 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 10 milyon 619 bin 871 yolcuya hizmet verildi.