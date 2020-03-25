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Habur'da temassız geçiş
Bakan Pekcan, "Irak’a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracatın başladığını dün itibariyle bin 72 tır çıkışı, 868 tır girişi olduğunu açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:15
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