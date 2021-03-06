Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemelerin sektöre etkilerini değerlendirdi.

Bu kapsamda, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık desteğin 20 liraya yükseltildiğini anımsatan Çelik, yine dekar başına, aralarında buğday, arpa, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, kuru soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve zeytinin bulunduğu ürünler için sağlanan gübre desteğinin ikiye katlandığını söyledi.

Çelik, böylece mazot desteği dahil toplam gübre-mazot destek miktarının dekar başına, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve patateste 35 liraya, yağlık ayçiçeği ve soyada 34 liraya, dane mısırda 33 liraya, çeltik ve kütlü pamukta 70 liraya, nohut, kuru fasulye, mercimekte 30 liraya, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkilerinde 25 liraya, zeytin ve diğer ürünlerde 23 liraya yükseldiğini bildirdi.

"Desteğin olumlu etkilerini görüyoruz"

Çiftçinin, yetiştiricinin verilen desteğin karşılığını üretimle, katma değerle fazlasıyla ödediğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

Desteğin olumlu etkilerini artan tarımsal üretimde, hayvan sayılarında rahatlıkla görebiliyoruz.

Gübre desteklerine yapılan yüzde 100 artış da çiftçimiz, yetiştiricimiz için sevindirici bir gelişme olmuştur. Sektör açısından çok önemli bir gelişmedir. Sektörümüze desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz.

Kararın 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alınmasının da kendileri için ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Çelik, Bakan Pakdemirli'nin çiftçilerin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacaklarını belirtmesinden memnuniyet duyduk dedi.