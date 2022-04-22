Ücretsiz ve limitsiz altın transferini mümkün kılıyor. Altın yatırımcılarına birikimlerini, Borsa İstanbul güvencesiyle kasa ücreti ödemeden saklama imkanı veriyor.

Borsa İstanbul bünyesinde hizmet veren Takasbank'ın hayata geçirdiği projenin adı BİGA...

BİGA projesiyle dijital altın transferi yapılabiliyor

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Öker, BİGA projesiyle ilgili, ''BİGA'nın aslında kendi değeri yok, tamamen bir gram altına karşılık geliyor. Aslında fiziksel altın dijital bir hal almış oluyor bankalarda. BİGA ile beraber altını karşılıklı transfer etme imkanına sahip olacaklar'' dedi.

Dijital altınlar değer transferi veya saklama için kullanılıyor.

"Transferi ücretsiz olan sistemin garantörü Borsa İstanbul"

Fiziksel altın karşılığı ise Borsa İstanbul kasalarında saklanıyor. Kasa ücreti verilmiyor. Sistemden, isteyen tüm vatandaşlar faydalanabiliyor.

Taşkın Öker, altın transferiyle ilgili de şu bilgileri verdi:

''Kişilerin BİGA üzerinden altın transferi yapabilmesi için bu sisteme dahil olan, bireysel bankacılık yapan bankalarımız üzerinden altın hesabı açması gerekiyor. Bu transferde herhangi bir ilave ücret alınmamakla beraber aslında diğer para transferlerinden de ayrışıyor.''

BİGA'nın blok zincir okur-yazarlığının artmasıyla önümüzdeki dönemde daha çok kullanılması bekleniyor.