Haber Giriş: Kaynak: AA
Gram altın 400 lira seviyesinde
[Fotoğraf: AA]
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,70 lira, çeyrek altının satış fiyatı ise 650 lira oldu.
Altının gram fiyatı 400 liraya yükseldi. Yıl başında 290 lira olan gram altının fiyatı yaklaşık yüzde 37 arttı.
Çeyrek altının satış fiyatı ise 650 lira seviyelerinde.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları şöyle;
Etiketler: gram altın Altın fiyatıSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 13:05
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