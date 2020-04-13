Altının gram fiyatı, 366,2 liradan işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 361,6 liradan tamamladı.

Cuma gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira ile rekor kırmasının ardından kazançlarını geri vererek, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 361,5 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyordu.

Altının ons fiyatı Cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.692 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 366 lira 28 kuruştan satışı ise 366 lira 58 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 588 lira satış fiyatı 601 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.687,31 dolar

Satış: 1.688,92 dolar

Gram

Alış: 366,28 lira

Satış: 366,58 lira

Çeyrek

Alış: 588,57 lira

Satış: 601,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.346,00 lira

Satış: 2.401,00 lira