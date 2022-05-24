Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesine ev sahipliği yapacak.

Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.