Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gıda Komitesi toplantısı bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesine ev sahipliği yapacak.
Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.
Etiketler: Gıda Hazine ve Maliye Bakanlığı
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