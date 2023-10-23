Gabar'da günlük ham petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

TPAO, bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Altyapı yatırımları ile bölgeden çıkarılan ham petrol, önce sahadaki tanklarda depolanıyor. Ardından tankerlerle işlenmek üzere, rafinerilere taşınıyor.

Gabar bölgesinde halihazırda günlük 25 bin varile çıkarılan ham petrol üretiminde hedef yıl sonuna kadar, günlük 35 bin varil. 2024 yıl sonu hedefi ise günlük 100 bin varil üretim.

[Fotoğraf: DHA]

​Petrol sahasındaki çalışmaların aktarıldığı videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.