Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 23.10.2023 13:06

Gabar'da günlük ham petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasındaki üretimi artırdı. Günlük ham petrol üretimi 25 bin varile ulaştı. 2024 yıl sonu üretim hedefi ise günlük 100 bin varil.

Gabar'da günlük ham petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

TPAO, bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Altyapı yatırımları ile bölgeden çıkarılan ham petrol, önce sahadaki tanklarda depolanıyor. Ardından tankerlerle işlenmek üzere, rafinerilere taşınıyor.

Gabar bölgesinde halihazırda günlük 25 bin varile çıkarılan ham petrol üretiminde hedef yıl sonuna kadar, günlük 35 bin varil. 2024 yıl sonu hedefi ise günlük 100 bin varil üretim.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

​Petrol sahasındaki çalışmaların aktarıldığı videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

ETİKETLER
Şırnak Petrol
Sıradaki Haber
Gabar'da günlük 25 bin varil üretime ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Gazze'de 57 sağlık personeli öldürüldü, 12 hastane hizmet dışı
14:21
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
14:18
ABD'de Filistin'e destek gösterisinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdü
14:17
İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi
14:15
ABD'li araştırmacılar, yapay zekadan faydalanarak kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
14:21
Gazze'de ölü sayısı 5 bin 87'ye yükseldi
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ