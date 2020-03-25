Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, uyarılara kulak asmayan fırsatçılara ağır cezaler getirileceğini söyledi.

Başkan Küle, Rekabet Kanunu kapsamında cezalara üst orandan hüküm verilebileceğini belirterek "Son kararlarımızda yüz milyonlara çıkan cezalar var" açıklamasını yaptı.

Küle, "Yarın yapacağımız Kurul toplantımızda yaş meyve-sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp, karara bağlayacağız" dedi.

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