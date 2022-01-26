Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 22:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fed faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.
2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
Etiketler: ABD Ekonomisi Ekonomik Düzenlemeler FED
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