Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'yla, ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.