Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esnaf destek başvuruları bugün başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'yla, ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.
Etiketler: Devlet Desteği Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan
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