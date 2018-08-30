EPDK'dan LPG tüketicilerine el kitabı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin yanı sıra uluslararası yayınlardan da yararlanılarak hazırlanan kitabın, LPG'li araç sahipleri, otogaz ve tüp kullanıcıları ile LPG kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığı belirtildi.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 15'inci LPG pazarı konumunda olduğunun vurgulandığı açıklamada, son 10 yılda ülkedeki otogaz tüketiminin, yükselen araç sayısı ile yüzde 100'den fazla artışla 1,5 milyon tondan 3 milyon tonun üzerine çıktığı kaydedildi.

Özlü ve anlaşılır bir dil kullanıldı

Açıklamada, güçlü bir LPG ve otogaz piyasasına sahip Türkiye'de tüketicilerin LPG sektörüne yönelik hak ve sorumluluklarını anlatan "LPG Tüketicisinin El Kitabı"nın, EPDK tarafından yürütülen tüketici odaklı çalışmaların yeni ayağını oluşturduğuna değinildi.

Kitapçıkta LPG, otogaz, dökme LPG ve tüp kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan olası sorunlarda yapılması gerekenlere, ilkyardım önlemlerinden ihbar ve şikayetlere kadar tüketicilerin bilmesi gereken bütün konular "özlü ve anlaşılır bir dille" anlatılıyor.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Vatandaşlarımızın bu alanda bilinçlendirilmesi, LPG kullanırken dikkat etmesi gerekenlerin yanı sıra haklarını ve sorumluluklarını öğrenmesi hayati nitelik taşıyor. Tüketicilerimizin can ve mal güvenliği için olduğu kadar piyasanın sağlıklı işleyişi için de önem arz eden bir başvuru kaynağı hazırladık. Çünkü tüketici bilinci, hem toplumsal fayda hem de piyasanın işleyişi açısından ihmal edilemez bir konudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye otogaz kullanımı açısından Avrupa'da birinci sırada

Bu tip adımların hem sektörün hem de sunulan hizmetin kalitesini yükselteceğini belirten Yılmaz, "Hazırladığımız bu kitabın bütün tüketicilerimize ulaştırılması için sektörümüzün de gereken katkıyı sunacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Açıklamaya göre, Türkiye otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise Türkiye dünya lideri konumunda.

LPG Tüketicisinin El Kitabı'na "https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/18-1002/lpg-piyasasi" linkini tıklayarak ulaşılabilecek.

Kaynak: AA