Ekonomi
EPDK açıkladı: Elektriğe zam yok
27 Mart 2019 Çarşamba 13:16 - Son Güncelleme 27 Mart 2019 Çarşamba 13:16
EPDK, tüketicilerin, 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği bedelin mevcut tarifeler ile birebir aynı olduğunu duyurdu.
EPDK'den yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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