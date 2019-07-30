Ekonomi
Enflasyon Raporu bugün açıklanacak
31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:38 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu Ankara'da düzenlenecek bilgilendirme toplantısında açıklayacak.
Merkez Bankası, "Enflasyon Raporu 2019-III"ü bugün yayımlayacak.
Raporun tanıtımı amacıyla Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal sunum yapacak.
Kaynak: TRT Haber
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