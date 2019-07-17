EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağlandığını ve yıl sonu hedeflerine şimdiden oldukça yaklaşıldığını söyledi.

Deniz Aksu, "Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var. Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500 civarında olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"İlk yıl için 15 şubeyi ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık"

Aksu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık. Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor. Ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerekir. Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası."

Kaynak: AA