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Emeklilere promosyon ödemesi
SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı bin 500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı" dedi.
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika sgk emeklilere promosyon emeklilere promosyon ödemesi yapılacak mı promosyon ödemesi ne kadar EmeklilerSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 10:52
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